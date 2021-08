Luego de varios teasers y anticipos de cara a su nuevo juego de la franquicia Call of Duty, desde Activision finalmente estan listos para presentarnos Call of Duty: Vanguard, la gran entrega que tendremos en este 2021, y que será el juego que defina las próximas temporadas de Warzone.

La novedad llegó por parte de PlayStation, que en la PlayStation Store presentó una imagen confirmando fecha y hora para lo que será la revelación oficial de Call of Duty: Vanguard, la cual será realizada utilizando Call of Duty: Warzone.

Fecha y Hora para la revelación de Call of Duty: Vanguard

Tal y como confirmaron en PlayStation, la presentación será dada dentro de Call of Duty: Warzone este jueves 19 de agosto en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:30hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 13:30hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30hs

• Estados Unidos: 13:30hs (zona ET) / 10:30hs (zona PST)

• España: 19:30hs

Por lo que se pudo ver en los teasers, Call of Duty: Vanguard será un juego con mayor similitud a Call of Duty: Modern Warfare que a Call of Duty Black Ops Cold War, aunque esta siendo desarrollado por el estudio Sledgehammer Games, que no tuvo mayor influencia en ninguno de los dos títulos mencionados anteriormente.