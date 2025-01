Jorge Fossati se va de Perú y ahora ¿José Néstor Pekerman se ofrece como DT?

Uno de los entrenadores más importantes del fútbol sudamericano en los últimos años fue Néstor Pekerman, quien destacó primero con la Selección de Argentina y luego con la Selección de Colombia. Ahora el estratega argentino se deja querer por la hinchada peruana.

Jorge Fossati no seguirá siendo DT de la Selección peruana para 2025. Por lo cual, se busca entrenador y ahora Pekerman se deja querer por la hinchada: “Me hubiera gustado mucho dirigir a Perú porque yo siempre fui admirador del fútbol peruano. Manuel Burga me buscó pero no se pudo“, comentó el entrenador en diálogo con Deporte Total.

Pekerman quedó libre, tras su breve paso por la Selección de Venezuela, y ahora podría entrenar a Perú. Sin embargo, el DT argentino no sería prioridad para la directiva que estaría trabajando en rescindir a Fossati, para luego buscar a su nuevo estratega.

Fossati no pudo cambiarle la cara a la selección peruana y se terminó quedando en el último lugar de la tabla de posiciones. Son varios los candidatos a reemplazarlo, se habla de Fabián Bustos, Nunes, entre otros estrategas que destacaron en el fútbol local.

Pekerman fue DT de Venezuela. (Foto: Imago)

Se espera que Perú confirme a su nuevo entrenador a comienzos de 2025, puesto que, el equipo nacional jugará Eliminatorias en el mes de marzo. La ‘Bicolor’ se enfrenta a la fecha más importante al jugar contra dos rivales directos, Bolivia y Venezuela.

Los números de Pekerman como DT de la Selección de Colombia

A José Néstor Pekerman le fue muy bien con la Selección de Colombia, y es uno de sus grandes trayectos como DT. El estratega dirigió a los ‘Cafeteros’ en un total de 78 partidos, ganando 43, empatando 17 y perdiendo 18. Llegó hasta los cuartos de final en el mundial de 2014.