Fecha y Hora para el evento de Square Enix ¡Presentarán nuevos juegos!

Square Enix se ha ubicado como una de las compañías más prestigiosas del mundo de los videojuegos, y está lejos de relajarse. En su lugar, será todo lo contrario, ya que este jueves tendremos grandes novedades sobre sus proyectos actuales y a futuro.

Y es que el Square Enix Presents se llevará a cabo este jueves 18 de marzo, tal y como ya habían anunciado, y se esperan novedades sobre los siguientes juegos:

• Outriders

• Life is Strange

• Marvel's Avengers

• 25° Aniversario de Tomb Raider

• Nuevos juegos del estudio Square Enix Montréal

• Just Cause Mobile

• Balan Wonderworld

Por lo cual, el evento no sólo nos dará novedades sobre los títulos en curso, como Marvel's Avengers u Outriders, sino que se enfocará en darnos una actualización con los títulos que llegarán en el futuro cercano, especialmente relacionados con el nuevo aniversario de Tomb Raider, una de sus franquicias más destacadas.

FECHA Y HORA

El evento se llevará a cabo este jueves 18 de marzo en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 11:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 13:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00 (zona PST)

• España: 18:00hs

DONDE VERLO

El evento se podrá seguir desde las redes sociales de Square Enix en Twitch, Twitter y Facebook, y en el canal de YouTube de la compañía.

