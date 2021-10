El tráiler "Challenge Your Convictions" de Triangle Strategy, el RPG por turnos de Square Enix, presenta tanto su gameplay como su historia.

Entre los juegos que prepara Square Enix destaca Triangle Strategy, un RPG por turnos con el mismo estilo que utilizaron para el aclamado Octopath Traveler. Algunos meses después de revelarse, recibió un tráiler que por primera vez lo muestra en profundidad.

El nuevo video titulado "Challenge Your Convictions" dura poco menos de tres mintuos, y detalla varios aspectos del juego de Nintendo Switch. Por un lado, vemos algo de su combate táctico en acción.

En medio de los segmentos de gameplay, presentan también un vistazo a lo que será su trama. Aunque hay montones de personajes e historia de trasfondo, todo se resume en que varias naciones buscan obtener control de un reino tras una guerra devastadora.

"Pon a prueba el peso de tus convicciones en este próximo RPG de estrategia por turnos de Square Enix", lee la descripción oficial. "Las decisiones que tomes como Serenoa, heredero de la Casa Wolffort, impactarán los caminos por los que vaya la historia, y su resolución".

¿Cuándo sale Triangle Strategy y en qué plataformas?

Triangle Strategy sale el 4 de marzo de 2022 en exclusiva para Nintendo Switch. Mientras tanto, Square Enix tiene otros lanzamientos en camino, como Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin y un juego de Avatar: The Last Airbender.