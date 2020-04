Filtran una nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us Part 2 pero es bastante improbable

El retraso indefinido del lanzamiento de The Last of Us Part II ha sido una de las tantas noticias negativas en la industria de los videojuegos que trajo consigo la pandemia del COVID-19. La tan esperada secuela del juego lanzado en 2013 es uno de los juegos más esperados del año y aún no sabemos cuando lo tendremos. Sin embargo, una reciente filtración muestra una nueva fecha para su lanzamiento, aunque resulta bastante improbable que termine siendo real.

En las últimas horas varios medios se han hecho eco del reporte del portal wccftech, en el cual se muestra una imagen (ver a continuación) de lo que se podía ver en la página oficial de Amazon hace unas horas, donde se mostraba que el artículo estaría disponible el 26 de junio de 2020. Esto luego fue cambiado por el 31 de diciembre de 2020, como fecha aleatoria para ser cambiada más adelante.

Si bien se entiende que para finales de junio la pandemia ya debería haber pasado su punto más álgido, y el juego podría ser lanzado, la fecha coincide con el lanzamiento de otro gran juego de Sony: Ghosts of Tsushima, el cual se viene esperando desde hace varios años y en ningún momento anunció un retraso en su lanzamiento por la pandemia.

Es por eso que la fecha coincide con las que suele utilizar Sony para sus lanzamientos, es un viernes y es fin de mes. Pero claro, ya tiene un importante título agendado para ser lanzado y de lanzar ambos se estarían pisando ellos mismos sus propias colas, lo cual hace que la fecha que se pudo ver en Amazon parezca sumamente improbable.

Aún así, estaremos atentos a cualquier noticia que Sony o incluso Naughty Dog tengan para ofrecernos sobre cómo continuará la situación en los próximos meses.

