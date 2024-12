Sporting Cristal atacó, le ofreció más y le robó gigante fichaje a Alianza Lima

Sporting Cristal ha tenido un camino muy silencioso en el mercado de pases de la Liga 1 de Perú. Preparándose para la temporada 2025, donde irá por el título nacional y por pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro del Rímac hace todo por contratar a los mejores jugadores y recientemente se reveló que le robó uno a Alianza Lima.

Recordando que a lo largo de su historia se han disputado varios fichajes, y más de una vez un mismo jugador ha estado en ambos planteles, muy pocas veces se ha visto que un crack de Alianza Lima pase directamente a Sporting Cristal. Pero, ahora el historial se actualizaría pues los del Rímac tienen en el ojo a uno de La Victoria.

¿En qué club jugará Catriel Cabellos en el 2025?

Llegando la información a través de los periodistas Kevin Pacheco y Jean Martín Dueñas, ambos coincidieron en que Catriel Cabellos decidió no ir a Alianza Lima y que podría fichar por Sporting Cristal. Tal parece que el punto diferencial habría sido la Copa Libertadores 2025, torneo en el que los íntimos empiezan en Fase 1, mientras que los rimenses lo harán desde la fase de grupos.

Así pues, Kevin Pacheco informó que el volante peruano decidió no ir a Alianza Lima: “Catriel Cabellos no seguirá en Alianza Lima. Club blanquiazul realizó las gestiones con Racing Club para que pueda continuar por una temporada más en la institución victoriana, pero finalmente no se concretó. Decisión directa del futbolista”.

Cabellos jugando para Alianza. (Foto: Alianza Lima)

A su vez, el periodista Jean Martín Dueñas también brindó información sobre el futuro de Catriel Cabellos. Dejando en claro que Sporting Cristal busca ficharlo, el hombre de prensa reveló cómo van las negociaciones: “Sporting Cristal busca el préstamo de Catriel Cabellos por todo el 2025. Racing Club ya conoce el interés”.

¿Cuánto gana Cabellos en Alianza?

Catriel Cabellos gana 6 mil dólares, aproximadamente. Jugando la temporada 2024 en Alianza Lima, el volante se habría llevado alrededor de 72 mil dólares por todo el año, en promedio.

¿Cuánto vale Catriel Cabellos?

Catriel Cabellos vale 1 millón de euros, según Transfermarkt. Fichado por Racing Club hasta junio del 2026, el volante jugó a préstamo en Alianza Lima para la temporada 2024 y se espera que otra vez esté a préstamo para el 2025, pero en Sporting Cristal.

