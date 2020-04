Sony confirma la nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima

Mitad de año, ese es el momento donde los dos esperados juegos de Sony verán finalmente la luz, tal y como confirmó la compañía hace instantes. The Last of Us Part 2 y Ghosts of Tsushima tienen su fecha de lanzamiento confirmada y ya sabemos qué y cuándo esperarlos.

El comunicado de Sony explica que han encontrado la manera de adaptarse al entorno que ha cambiado mucho en este último tiempo y, más allá de algunos cambios en su estilo de trabajo, lograron encontrar ciertas facilidades para finalmente poder realizar la distribución mundial que esperaban para los juegos.

Es por eso que tanto The Last of Us Part II como Ghost of Tsushima ya tienen nueva fecha de lanzamiento confirmada, las cuales son las siguientes:

The Last of Us Part II: 19 de junio de 2020

Ghost of Tsushima: 17 de julio de 2020

La cabeza del estudio de Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, aprovechó para felicitar tanto a Naughty Dog y Sucker Punch Productions por los logros. Ambos estudios lograron llegar a "la línea de meta" a pesar de las circunstancias y Hulst espera ver qué piensan los jugadores de estas "experiencias de clase mundial" que serán los juegos.

Actualización de fechas de lanzamiento: The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima llegarán a PS4 a mitad de año: https://t.co/34MVa0E5Bg pic.twitter.com/PNWfHxyOrh — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) April 27, 2020

El anuncio de Sony llega horas después de que comenzaran las filtraciones masivas de parte de la historia y cinemáticas de The Last of Us Part II, lo cual demuestra una rápida acción de la compañía, y finalmente ya sabemos cuando tendremos estos grandes juegos para poder disfrutarlos.

Lee También