La versión para PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake se anunciaría en febrero

Uno de los juegos más destacados del 2020 fue Final Fantasy VII Remake, el juego lanzado por Square Enix en exclusiva para PlayStation 4 (exclusividad vigente hasta el 3/3/21), y parece que Sony tiene todo listo para entregarnos una versión optimizada para PlayStation 5 pronto.

Y es que desde los foros de ResetEra llegan comentarios de un filtrador de noticias bastante reconocido, Navtra, quien asegura que ésta nueva versión está siendo desarrollada por Square Enix y sería anunciada pronto. En febrero, para ser más precisos.

"Los anuncios de Square se están acumulando. El próximo mes tendremos la revelación de la nueva expansión de FF XIV y las versiones de PS5 de FF VII Remake y Life is Strange 3 deberían ser reveladas poco después", comentó Navtra.

Sin embargo, añadió que "la cosa es que hablar de 'cuándo' es complicado debido a las circunstancias actuales. Juegos que se esperaba que fueran lanzados en este cuarto ni siquiera han recibido trailers, así que no se puede estar completamente seguro de cuándo algo será anunciado/lanzado. Con eso dicho, creo que tendremos este anuncio en febrero, aunque no puedo estar 100% seguro de ello".

La versión de PS4 de Final Fantasy VII Remake consiguió los galardones a Mejor Ambientación y Música y Mejor Juego RPG en The Game Awards 2020, donde también fue nominado en otras cuatro categorías, incluyendo la de Juego del Año, que finalmente quedó para The Last of Us Part 2. Aún así, esperamos tener un juego alucinante con la optimización para PS5 que llegará presumiblemente en este 2021.

