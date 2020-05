Fortnite presentará el trailer definitivo de la película Tenet dentro del juego

Epic Games anunció una nueva colaboración con el mundo del cine. En esta ocasión lo hace con Warner Bros., para presentar el último avance de la nueva película de Christopher Nolan, Tenet, la cual se estrenará el próximo 23 de julio.

Fortnite no es un lugar extraño para realizar estos eventos, ya que en el pasado se reveló una avance exclusivo de la película Star Wars: The Rise of Skywalker, semanas antes del Avant Premiere de la película, por lo que no sorprende que Tenet tenga una presentación especial.

FECHA Y HORA

El avance de Tenet se podrá ver este jueves 21 de mayo desde la pantalla principal de Fortnite, y estará disponible a partir del siguiente horario en los respectivos países:

México/Colombia/Perú/Panamá/Ecuador:19:00hs

Chile/Bolivia/Venezuela: 20:00hs

Argentina/Paraguay/Uruguay: 21:00hs

Estados Unidos: 20:00hs (zona ET) / 17:00hs (zona PST)

España: viernes 22 de junio a las 02:00hs



¡Consigue un asiento de primera fila en Fiesta Magistral para un estreno mundial!



Ve el último avance de Tenet de Christopher Nolan, cada hora, en la pantalla principal a partir de las 8 p.m. ET.



ǝqɐɔɐ ǝs odɯǝᴉʇ lǝ ǝnb ǝp sǝʇuɐ olǝΛ pic.twitter.com/3oBxDkDVAt — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) May 21, 2020

Tenet es una película de acción épica que gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución, en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial.

