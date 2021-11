Una semana antes del lanzamiento de The Book of Boba Fett en Disney+, el cazarrecompensas estará disponible para adquirir en Fortnite.

Disney compartió hoy montones de anuncios relacionados a series originales para su servicio de streaming, Disney+. Del lado de los videojuegos también hubo una noticia muy destacada: Boba Fett estará llegando a Fortnite.

El famoso cazarecompensas, que apareció por primera vez en Star Wars: The Empire Strikes Back, se convirtió últimamente en todo un ícono de la cultura pop. Por eso no sorprende que aparezca en el juego de Epic Games con su propia skin.

Cabe destacar que además de haber sido parte de The Mandalorian, lo cual lo trajo de nuevo en el foco del público, también tendrá su propia serie, The Book of Boba Fett. Recordamos que el propio Mando ya había tenido su aspecto en el battle royale.

¿Cuándo sale la skin de Boba Fett en Fortnite?

Epic Games anunció que Boba Fett estará disponible en Fortnite el 24 de diciembre, a esta hora según tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 18:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 19:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00hs

• Estados Unidos: 19:00hs (zona ET) / 16:00hs (zona PST)

• España: 01:00hs (25/12)

Cómo conseguir la skin de Boba Fett en Fortnite

Todavía no se compartieron detalles sobre cómo conseguir la skin de Boba Fett en Fortnite, que llegará una semana antes del estreno de su serie. Aunque de seguro se pueda conseguir en la tienda digital junto a distintos artefactos que lo acompañen.