Free Fire es nominado a los Esports Awards 2020

Esta tarde los organizadores del evento Esports Awards han presentado a los finalistas de algunas de las categorías que se premiarán en la edición 2020 de la reconocida ceremonia del mundo de los videojuegos. Entre las nuevas categorías fue añadida Esports Mobile Game of the Year, donde Free Fire se ganó un lugar.

La categoría, que destaca al Deporte Electrónico para móviles del año, eligió al battle royale de Garena como uno de los finalistas en la categoría luego de lo que ha sido un 2020 bastante provechoso para el juego, con la Copa del Mundo, donde Corinthians se consagró campeón, entre varios otros eventos que se llevaron a cabo a lo largo del año.

Los finalistas de la categoría Esports Mobile Game of the Year para The Game Awards 2020 son:

PUBG Mobile

Free Fire

Brawl Stars

Clash Royale

COD: Mobile

Mobile Legends

Clash of Clans

Arena of Valor

Las votaciones ya están abiertas, aunque todavía no hay fecha para la ceremonia, pero puedes votar en el siguiente enlace.

Lee También