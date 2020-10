G2 destroza a Team Liquid y comienza a definir el Grupo A de la Worlds 2020

Como sabemos, la Worlds 2020 entró en fase de definiciones y diariamente nos encontraremos con el cierre de cada grupo del Campeonato Mundial de League of Legends. El primero es el Grupo A, donde G2 Esports, Team Liquid, Suning y Machi E-Sports son los cuatro equipos participantes.

La primera partida del día fue entre G2 y Team Liquid, donde la escuadra europea se enfocó y demostró que lo que sucedió en el Día 4 de la Fase de Grupos no fue más que un desliz, y se tomó revancha de su derrota demostrando toda su superioridad.

La partida estuvo gananda por G2 desde el draft, con una composición a la que Hecarim y Kalista, los principales carries de Team Liquid, no le podían hacer nada. Además, la única línea favorable a los norteamericanos (carril superior de Lulu vs Sylas) terminó con la primera sangre para G2 y desde allí ya no hubo condición de victoria para Team Liquid.

G2 terminó disfrutando durante toda la partida, sacando ventajas en todas las líneas y consiguiendo asesinatos y objetivos por todo el mapa, dejando inútil todos los intentos de Team Liquid por hacer algo y recuperarse en la partida. Con un par de exterminios y el Baron, G2 terminó cerrando la partida con facilidad.

Este resultado prácticamente pone a G2 en los Playoffs de la Worlds 2020, mientras que Team Liquid quedó muy cerca de ser eliminado del campeonato mundial y sus oportunidades para llegar a los Cuartos de Final son bastante pocas.

