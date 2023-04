Este fin de semana tendrá lugar el festival gamer más grande de habla hispana en su segunda edición dentro de Argentina. Se trata del FLOW GAMERGY Argentina 2023, donde los amantes del gaming y deportes electrónicos tendrán la oportunidad de vivir tres días de una experiencia única.

El evento contará con stands de diferentes equipos de Esports, así como marcas que acercarán consolas de nueva generación, PC de la más alta gama y simuladores para que los asistentes puedan probar y disfrutar durante los tres días que dura el evento.

Además, hay un itinerario completo de diferentes actividades que podrás disfrutar, las cuales te compartimos a continuación:

Cronograma completo GAMERGY Argentina 2023

VIERNES 7 DE ABRIL

• 11:30 - Charla de Creadores de Contenido

• 12:00 - Rueda de Prensa / Educación Financiera

• 12:15 - Charla de mujeres en Esports / Showmatch Periodistas

• 12:30 - Semifinales CS:GO (Hasta 20:30)

• 12:30 - Charla Crypto - Ephere

• 12:45 - Charla TELECOM

• 13:00 - Crypto - Elemental Riders

• 13:30 - Charla CEO de Esports

• 14:15 - Charla Gally x SMC Cracks

• 14:30 - La Hora Olímpica 1

• 14:45 - Charla Siglo XXI

• 15:00 - La Hora Olímpica 2

• 15:30 - Tik Tokers Content

• 16:00 - Gamergy Stars Minecraft (Hasta 19:00)

• 16:00 - Watchparty Finales Siglo XXI (Hasta 20:30)

• 17:00 - Premios Ministerio

• 17:30 - Tik Tokers Content (Hasta 20:30)

SÁBADO 8 DE ABRIL

• 11:00 - Retas Minecraft (Comunidad Klovery)

• 12:00 - Concurso de Cosplay (Hasta 14:30)

• 12:30 - Final CS:GO (Hasta 16:30)

• 13:00 - Retas (Hasta 16:00)

• 13:30 - Charla CEO de Esports

• 14:00 - Showmatch University (Hasta 18:00)

• 14:00 - Tik Tokers Content (Hasta 18:00)

• 15:30 - Retas Minecraft (Comunidad Klovery)

• 17:00 - Benéfico de Pulseadas By FLOW (Hasta 19:00)

• 17:30 - Retas University By Shell (Jony Boy)

• 18:30 - Viewing Party FURIA Esports vs Leviatán - VCT Américas

• 19:00 - Retas University By Shell (La Jefa)

• 19:30 - Concierto Karen Paz

DOMINGO 9 DE ABRIL

• 10:30 - Retas (Hasta 12:30)

• 11:30 - M&G Team Manute & Comunidades (Hasta 13:30)

• 12:30 - Retas University By Shell (Belula)

• 14:00 - Tik Tokers Content (Hasta las 18:00)

• 14:00 - Watchparty Siglo XXI (Hasta las 18:00)

• 15:00 - Copa Argentina

• 15:00 - TFT By Manute&Qiqi

• 18:00 - Concurso Just Dance - Finales

• 18:00 - Concierto Yami Safdie

• 18:00 - M&G Team Isurus

• 18:30 - Concierto Migrantes

• 19-30 - Concierto Seven Kayne

FLOW GAMERGY Argentina 2023 tendrá lugar este fin de semana del 7, 8 y 9 de abril de 2023.