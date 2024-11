Este viernes 29 de noviembre de 2024 se ha confirmado que Chelsea ya tendría todo decidido para el futuro de Kendry Páez en 2025. El ecuatoriano se unirá al club cuando cumpla 18 años, y ahora el equipo de Londres ya sabe si lo prestará o se lo quedará.

Según la información de The Athletic, Kendry Páez será enviado al Strasbourg para cuando llegue a Chelsea. No obstante, no solo será el jugador ecuatoriano, sino que también se irá junto a otros dos jugadores. El volante ecuatoriano seguirá el camino de otras figuras que llegan muy jóvenes a Europa.

Asimismo, Kendry Páez también seguiría los pasos de Moisés Caicedo, quien cuando estaba en Brighton fue cedido a Bélgica y posteriormente regresó a Inglaterra para ganarse un lugar, y ser considerado, hoy por hoy, uno de los mejores jugadores del mundo.

Los últimos meses de Kendry Páez en Ecuador han estado llenos de polémica, sin embargo, el jugador ecuatoriano puede dar un salto muy importante para su carrera y asimismo alejarse de las polémicas que le vienen haciendo daño. Buscará ganar la LigaPro con IDV en esta temporada.

Kendry Páez sigue siendo convocado a la Selección de Ecuador, sin embargo, en los últimos partidos se ha quedado en el banco de suplentes y ha dejado de ser titular para Sebastián Beccacece. El volante de Independiente del Valle es considerado una de las grandes joyas de Ecuador.

Kendry Páez llegará a Chelsea en 2025.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En esta temporada, Kendry Páez ha jugado con Chelsea un total de 38 partidos, en los que ha marcado 8 goles y también ha dado 5 asistencias. El joven jugador de IDV tiene un valor de 12 millones, siendo el jugador más caro de toda la LigaPro en el 2024.

