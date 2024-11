El periodo de transferencias no deja de sorprender a propios y extraños en el fútbol peruano. Varios fichajes fueron inesperados para los aficionados, pero ahora un ex jugador de Universitario, campeón con los ‘Cremas’, llamó la atención al no negarse a jugar con Alianza Lima en un futuro.

Nelson Cabanillas se marchó libre de Universitario, tras no acordar una renovación. El jugador estaría muy cerca de Melgar, sin embargo, no hay nada acordado y ahora habló de la posibilidad de jugar para Alianza Lima, en declaraciones que han sorprendido a todos.

“Yo siempre he evidenciado mi hinchaje por Universitario de Deportes, pero creo que como profesional también son cosas que pasan en el fútbol y que no es nada personal”, comentó en La Trivu Tv, el joven lateral peruano que buscará nuevo equipo para 2025.

De momento, no se ha revelado que Alianza Lima haya iniciado conversaciones con Cabanilla para hacerlo su fichaje. No obstante, en el loco mundo del mercado no se descarta esta posibilidad para las siguientes semanas. Todo estará en manos de Gorosito.

Universitario intentó renovar el contrato de Cabanillas, sin embargo, ambas partes no se pudieron poner de acuerdo y el fichaje se terminó cayendo. El jugador pretendía valores que el equipo ‘Crema’ no estuvo dispuesto a conceder.

Cabanillas quedó libre de Universitario. (Foto: Imago)

Las estadísticas de Nelson Cabanillas en esta temporada

En esta temporada con Universitario de Deportes, Nelson Cabanillas terminó jugando 30 partidos, entre todas las competencias. El jugador al final no marcó goles y terminó dando 2 asistencias.

