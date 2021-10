Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition se anuncia para PC, consolas y celulares

Desde el mes pasado, han habido rumores y filtraciones que apuntaban a un relanzamiento de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. Finalmente, Rockstar Games hizo oficial el anuncio, confirmando la llegada de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Se trata de una colección remasterizada de tres de los juegos más icónicos de la saga, que conforman la trilogía de PS2. Rockstar lanzó un pequeño teaser de lo que podemos esperar, que puedes ver más abajo.

La desarrolladora confirmó que esta trilogía contendrá una cantidad de mejoras gráficas y de gameplay. Todavía no se mencionaron de manera específica, pero dentro de poco se dará más información al respecto.

A pesar de las modificaciones, aseguran que se mantendrá el aspecto y tono clásico de los tres juegos. Cabe destacar que la próxima semana se retirarán las versiones originales de la tienda digital de Rockstar.

¿Cuándo sale Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition y en qué plataformas?

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sale "pronto" este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC. También estará disponible para celulares durante la primera mitad del 2022.