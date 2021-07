Griezmann ya no será embajador de KONAMI luego de su video viral con Dembélé

Como muchos sabrán, en las últimas horas se ha hecho viral un video de la concentracion del Barcelona, en el cual se puede ver a Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, burlándose del personal del hotel en su gira por Japón.

El video en cuestión fue filmado en 2019 en el país oriental, y se escucha como Dembélé se burla del personal mientras Griezmann se rie de ello. Al salir a la luz el video, lógicamente provocó el enfado del público asiático y especialmente de dos importates compañías: Rakuten y Konami.

La primera, sponsor del FC Barcelona, pidió explicaciones directamente al equipo, mientras que Konami, partner del equipo, también arremetió contra el propio Griezmann, quien era embajador de una de sus franquicias más importantes: Yu-Gi-Oh!, y cuyo contrato fue cancelado al darse a conocer el video.

"Habíamos anunciado que Antoine Griezmann sería nuestro embajador Yu-Gi-Oh!, pero a la luz de los acontecimientos recientes, decidimos anular el contrato", explicaron en un comunicado oficial desde Konami, quienes esperan un reporte del Barcelona sobre cuál será el accionar a futuro y las sanciones a los futbolistas.

Griezmann pidió disculpas por el video viral

Por su parte, Antoine salió a disculparse en las redes sociales sobre el video y comentó lo siguiente:

"Siempre he estado comprometido contra cualquier tipo de de discriminación. Durante los últimos días hubo gente que ha querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y lamento si he ofendido a mis amigos japoneses".

Aún así, su contrato con KONAMI quedó cancelado y habrá que ver cómo accionará el Barcelona contra los futbolistas franceses ante la presión de dos de sus máximos sponsors.

El video de la polémica: Griezmann y Dembélé se burlan del personal de un hotel

