Como jugar Cyberpunk 2077 un día antes de su lanzamiento en Xbox One

Luego de mucho tiempo de espera y retraso tras retraso, Cyberpunk 2077 finalmente ya está entre nosotros. Quienes hayan precomprado el juego han tenido la posibilidad de instalarlo desde el 3 de diciembre pasado, y con un pequeño truco podrán jugarlo hoy mismo.

Lo único que tienen que hacer para poder jugar el nuevo mundo abierto de CD Projekt Red es tener la versión digital del juego y luego modificar el país de ubicación de la consola, seleccionando un país cuyo horario lo ubique ya en el 10 de diciembre, como lo son los de Oceanía, ya sea Australia o Nueva Zelanda.

Esto sólo es posible en Xbox One y Xbox Series X|S, ya que las consolas de PlayStation no permiten cambiar la ubicación, tan sólo permiten hacerlo sobre la tienda y eso no permitiría jugar el título Cyberpunk 2077.

Por lo pronto así es como puedes cambiar la ubicación en Xbox One:

CAMBIAR UBICACIÓN EN XBOX ONE

• Inicia sesión en la Xbox One.

• Presiona el botón Xbox del mando y abre el menú.

• Selecciona Perfil y Sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación.

• Cambia la ubicación a Nueva Zelanda.

• Selecciona Reiniciar Ahora.

Una vez reiniciada y el juego ya precargado, podrás iniciarlo y jugar Cyberpunk 2077 un día antes de su llegada oficial a esta parte del mundo. Recuerda que una vez que sea 10 de diciembre en tu país, puedes volver a repasar las opciones y reestablecer tu país de origen para seguir jugando Cyberpunk 2077 y tener tu consola con las opciones correctas.

