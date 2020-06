Halo: Infinite estará presente el próximo Inside Xbox del mes de julio

Sin duda alguna, uno de los juegos más deseados y esperados por toda la comunidad de Xbox es el Halo: Infinite. Fue en el E3 de 2019 cuando se presentó el tráiler del videojuego y hay muchas ansías de conocer los detalles definitivos de la jugabilidad del título desarrollado por 343 Industries.

Como ya es conocido, este nueva presentación de la serie de Halo será uno de los juegos que este disponible una vez la Xbox Series X haga su debut en el mercado en diciembre de 2020. Hasta el sol de hoy, se han conocido muy pocos detalles de esta nueva historia, pero eso está a punto de cambiar. Desde Microsoft confirmaron que en julio, Halo: Infinite será el protagonista principal de la Inside Xbox. Allí se presentarán más juegos para la nueva generación de consolas, pero este juego de 343 será el invitado de lujo, el consentido principal.

“No podemos aguantar más para mostrarle Halo: Infinite y mucho más en julio”, Jason Ronald, director de producto en Xbox Series X.

Cabe recordar que este Halo: Infinite no solo estará disponible para la Xbox Series X. También tendrá su versión para Xbox One y Windows 10. Así las cosas, queda claro que en el proximo Inside Xbox del mes de julio no solo confirmarán nuevos titulos, sino que se conocerán más detalles y testimonios del que promete ser el título más ambicioso de toda la saga Halo.

Lee También