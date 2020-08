¡Histórico! R7 es el campeón de la LLA y vuelve a la Worlds de League of Legends

Esta semana los fanáticos del competitivo de League of Legends han disfrutado, y mucho. Series como Afreeca Freecs vs T1, Cloud9 vs Team Solo-Mid o Schalke vs Mad Lions sorprendieron a todos gratamente, y también vibraron con G2 vs Fnatic, TOP Esports vs JD Gaming y FunPlus Phoenix vs Invictus Gaming, pero el plato fuerte para Latinoamérica fue All Knights vs Rainbow7.

La final de la LLA era muy esperada, y los caballeros, últimos campeones y clasificados directamente a la final eran los favoritos, y comenzaron con dos victorias consecutivas, que parecía que les iba a entregar la Copa por segundo split consecutivo, y el pase a la Worlds 2020. Sin embargo, R7 demostró por qué es considerado como el Rey del Norte y con mucha agresividad logró tomar el toro por las astas y ganar tres juegos consecutivos de manera dominante para conquistar la LLA y clasificar a la Worlds 2020, donde representarán a la región.

PARTIDA 1

El juego metódico, pensante y táctico de All Knights que lo llevó a ser el mejor equipo de la fase regular, fue la clave del triunfo en el primer juego, R7 intentó hacer jugadas, pero la consistencia de All Knights les permitió llevarse el juego.

PARTIDA 2

La segunda partida fue pareja durante buena parte, e incluso R7 sacó ventaja en el carril superior, pero una pelea en equipo en el sector del Dragón que terminó con un exterminio a favor de All Knights les dio una ventaja imposible de descontar para R7, y el segundo punto para los caballeros.

PARTIDA 3

Con la espada contra la pared, fue Josedeodo quien sacó la cara por R7, sorprendiendo con la selección de Lillia, y dominando a Grell en la jungla, dándole ventaja tanto a Aloned como a Acce, para llevarse un trabajado triunfo y descontar en la serie.

PARTIDA 4

Es difícil analizar lo que sucedió en el juego 4, con un R7 que aplastó a All Knights de una manera en la que ningún equipo lo había hecho en el pasado, Josedeodo con Lillia, Aloned, Leza, todos los carries de R7 se fedearon y en 24 minutos terminaron la masacre para igualar la serie.

PARTIDA 5

La definició comenzó muy táctica, hasta que All Knights logró sacar la primera sangre de la mano de Kiefer en un roam a la botlane, pero las buenas flechas de Leza permitieron que R7 comenzara a sacar algunos asesinatos e igualar el juego. Luego la escuadra del arcoíris puso el pie en el acelerador, tomando el control de objetivos, cuatro dragones, Barón y hasta dos Dragones Ancestrales. AK intentó defender, pero fue imposible ante todas las ventajas de R7, que lograron el triunfo y ser los nuevos campeones de Latinoamérica.

El próximo paso para R7 será el Play-In de la Worlds 2020 de League of Legends, que se disputará en Shanghai comenzando el próximo mes, y esperamos que logren lo que hasta ahora se ha negado a todos los equipos de LATAM: clasificar a la Fase de Grupos.

