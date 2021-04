Hitman 3 no será el último juego de la saga, aseguran sus creadores

Tras reiniciar la saga con Hitman (2016), IO Interactive concluyó la trilogía con la salida de Hitman 3 a principios de este año. La historia de World of Assassination tiene su conclusión, así como lo tiene el arco argumental del Agente 47. Pero esto no significa que el icónico protagonista vaya a retirarse para siempre, aclaran desde IO Interactive.

El CEO del estudio danés, Hakan Abrak, habló con IGN sobre lo que depara el futuro de la franquicia. Confirmó que "Este no es el fin del Agente 47", ya que la franquicia es parte de IO Interactive y es muy querida por todo el equipo. "Por supuesto, Hitman continuará. El Agente 47 quizás se tome un pequeño descanso, pero eso no significa que no estemos trabajando en cosas muy geniales".

Además afirmó que seguirán trayendo contenido nuevo para toda la trilogía de forma periódica, tal como lo vienen haciendo desde la salida de Hitman (2016). Esto incluye nuevos contratos y objetivos que llegan de forma gratuita y rotan según la Temporada; así como más misiones en DLCs pagos, como lo es el recientemente lanzado Seven Deadly Sins.

Este "descanso" que dicen darle al famoso asesino tiene que ver con que IO Interactive está trabajando ahora mismo en un videojuego de James Bond. El llamado Project 007 contará con un protagonista y una historia originales.

Lee También