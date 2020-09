Ibai y AuronPlay: la partida más legendaria como Impostores en Among Us ¡matan a todos!

Among Us se ha transformado en un fenómeno sin igual desde que los streamers descubrieron este juego que se lanzó en 2018, y lo bueno es que nadie necesita mecánicas avanzadas para dominar el juego. Cualquiera puede jugarlo y eso hace que personalidades de diferentes comunidades se junten, o también dos grandes referentes del streaming, como Ibai y AuronPlay, en este caso.

Ayer mismo, tanto Ibai como Auron coincidieron en un grupo de Discord para jugar Among Us, y si bien jugaron varias partidas, todo se fue al siguiente nivel en el momento que les toco ser Impostores juntos, donde pasaron cosas increíbles.

Asesinatos en la cara de otros jugadores, acusaciones a gente que no había visto nada y defensas muy sutiles del uno al otro los hicieron avanzar en el juego a medida que iban matando a otros tripulantes, hasta llegar a ganar el juego justo cuando todas las sospechas caían sobre sus cabezas.

AuronPlay no estaba muy convencido de jugar con Ibai como Impostores, pero definitivamente lo hicieron de lujo y nos regalaron una gran partida de Among Us.

