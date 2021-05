DWG no le da ninguna oportunidad a Infinity en el MSI 2021 de League of Legends

Luego de dos demostraciones de Royal Never Give Up, destrozando a Pentanet y luego a Unicorns of Love, llegó el turno de que DWG KIA demuestre por qué son los actuales campeones del mundo y favoritos a quedarse con el Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends.

Y a quien le tocó sufrirlo fue a Infinity Esports, el equipo representante de Latinoamérica, que se planto de igual a igual contra los coreanos, pero la diferencia se hizo notar, especialmente en el carril superior y en la jungla, donde Ghost, BeryL y Canyon sacaron la ventaja que le permitió a DWG dominar la partida.

En apenas 24 minutos DWG se quedó con la partida, y no le dio oportunidad en ningún momento a un Infinity que intentó plantarle cara pero que se vio sobrepasado por la superioridad coreana, tanto en el macro como en el nivel individual.

Aún así, es una derrota previsible en los planes de Infinity, que tendrá el foco puesto en vencer mañana Cloud9, el que parece ser el rival directo por el segundo lugar del grupo y el paso a la siguiente ronda del MSI 2021.

