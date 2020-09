Inflige daño con restos de un Recolector - Desafíos Fortnite

Una nueva ola de desafíos semanales fue lanzada hoy en Fortnite, y como es usual en esta temporada, la mayoría están relacionados con MARVEL, la temática principal de la Temporada 4 de Fortnite Capítulo 2.

Uno de estos nuevos desafíos requiere que los jugadores inflijan daño con restos de recolectores, y es uno de los desafíos más importantes, ya que entrega 50,000XP para el Pase de Batalla. A continuación te explicamos cómo completarlo:

INFLIGE DAÑO CON LOS RESTOS DE UN RECOLECTOR (0/10,000)

Como explicamos en el desafío de Destruir Recolectores, estos son unos pequeños drones que aparecen cada vez que peleamos con un Gorger, que son unas enormes máquinas de Galactus que lanzan potentes rayos láser.

Estos pequeños drones que aparecen son llamados Recolectores, y al destruir uno quedan sus restos en el suelo, que son armas con bastante poder. Lo que debemos hacer es tomar estas armas y causar daño, tanto a enemigos como a otros Recolectores o los Gorgers.

El desafío es un desafío en equipo, por lo que no necesitas hacer tú sólo los 10,000 de daño y el progreso se traslada entre partidas, por lo que no tendrás que hacerlo en un único juego. Una vez que causes los 10,000 de daño con los restos de Recolectores, el desafío quedará completado.

