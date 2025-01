Andy Polo se va al extranjero por un precio bastante pobre: En Universitario no pueden hacer nada

Es normal, si tienes los mejores números del torneo local, que aparezcan este tipo de oportunidades de mejora, siempre serán saludables al ciento por ciento. Ahora, parece existir una historia interna entre el jugador y el club, porque la comunicación está siendo algo incorrecta. Conozcan qué está pasando ahora mismo con Andy Polo, uno de los principales capitanes y mejores jugadores, dentro de Universitario de Deportes. Hay alguien que jura y promete, que estaría entrenando por últimas veces en Campo Mar “U”.

¿Cuál es el equipo que busca a Andy Polo?

Paco Bazán avisó hace poco lo que estaría pasando con el jugador: “Esta es la información que ha llegado hace algunos minutos a mi teléfono. He conversado con gente muy cercana a Andy, su entorno, habría una oferta concreta para Andy Polo del Ceará de la primera división de Brasil, el club brasileño pagaría la cláusula de rescisión que fue puesta en el contrato por la misma gente de la ‘U’. El futbolista debería estar viajando el miércoles para la firma de su contrato y presentación oficial”.

¿Andy Polo podrá jugar en el Ceará de Brasil?

El conductor televisivo de ATV Noticias apuntó todos los detalles: “Andy Polo ya habría hecho manifiesto a los dirigentes del club su deseo de ir a Brasil, él siente que ha dado todo por la ‘U’, ha logrado un bicampeonato importante, entonces se quiere ir. Él tiene una cláusula de salida, que tengo entendido bordea los 200 mil dólares, el club brasileño está dispuesto a pagarla, el futbolista quedaría libre y podría negociar de manera directa. Andy Polo quiere seguir su carrera en el extranjero y nos parece bien porque el futbolista tiene que seguir creciendo”.

Dejando en claro que no habrían buenas relaciones ahora mismo: “Entiendo que los números son bastante buenos, que para el jugador es atractivo, él quiere seguir su carrera en el extranjero. Entiendo también que esto no le habría gustado mucho a los directivos de Universitario y habrían tenido una conducta algo lenta para encarar el tema, es decir, no habrían acercado la información a tiempo al futbolista, jugando sus cartas porque obviamente quieren a Polo en el plantel”.

¿Qué equipo es el Ceará y cuál es su historia?

El Ceará es un equipo de fútbol brasileño conocido oficialmente como Ceará Sporting Club. Está ubicado en la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará en el nordeste de Brasil. Fue fundado el 2 de junio de 1914 y actualmente compite en el Campeonato Brasileño de Serie A, la máxima categoría del fútbol brasileño. El club es conocido por sus colores blanco y negro, y sus apodos incluyen “Vozão” (Gran Abuelo), “Vovô” (Abuelo), “Alvinegro Cearense” (Blanco y Negro de Ceará) y “O Mais Querido” (El Más Querido).