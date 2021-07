Jugador de Pokémon GO mantiene un gimnasio durante ¡casi cuatro años!

Quienes jueguen a Pokémon GO sabrán que los gimnasios en el título para celulares no se comportan como en el resto de las entregas en la saga. Deben capturarse, y el jugador que lo hace debe dejar sus Pokémones más fuertes para defenderlo. Aún así cambian de manos constantemente, por lo que sorprende que un jugador mantiene control sobre uno hace ya casi cuatro años.

Este posible récord mundial fue descubierto por el sitio SoraNews24, que se contactó con un jugador que controla un gimnasio hace 1.422 días. Esto equivale a tres años y 325 días. Al entrevistarlo, conocieron su identidad: se trata de un profesor de ciencias en la Universidad de Tokio, llamado Uchida.

Uchida contó que logró esto yendo a Xianyang, China, una ciudad-prefectura cercana a Shanghai. Estando allí en agosto de 2017 por una conferencia internacional de ciencia, se dio cuenta una mañana que podía acceder a Pokémon GO. Esto fue pura casualidad, ya que internet en aquel país está bien controlado, y técnicamente no se puede jugar al título de Niantic.

"Por alguna razón fui capaz de acceder esa mañana. Durante mi descanso [...] encontré un gimnasio y dejé un Blissey allí". Debido a que es muy difícil que alguien acceda, incluso con un hack para cambiar la ubicación del celular, lo más probable es que Blissey quede ahí durante mucho tiempo más. Sería casi imposible que alguien pueda superar este récord.

Lejos de querer seguir teniendo el récord, Uchida bromeó: "sueño con el día en el que liberen a mi Blissey". Niantic sigue lanzando mejoras para Pokémon GO, mientras que trabajan en un videojuego de Transformers. Y si te interesa el estilo de Pokémon GO pero en un contexto más maduro, te recordamos que está por salir The Witcher: Monster Slayer para celulares.

