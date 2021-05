¡La sensación del MSI 2021! PSG Talon stompea a MAD Lions

Por si acabar con el invicto de Royal Never Give Up no fuera suficiente, los chicos de PSG Talon volvieron a demostrar que están para codearse con los candidatos de este MSI 2021, y lo hicieron al darle una paliza a MAD Lions en el cierre del tercer día de la Fase Rumble.

Los representantes del Sudéste Asiático emergieron como el mejor equipo del torneo en este tercer día de la Fase Rumble, y si pronto bajan el nivel, al menos podrán recoradar el día en que bajaron a dos de los candidatos a quedarse con el torneo.

De la partida poco se puede hablar, PSG Talon fue superior a MAD Lions en todos los aspectos del juego, y el marcador de asesinatos final (24-5) es un fiel reflejo de lo que fue la partida casi perfecta que jugaron los asiáticos ante los campeones de Europa.

De esta manera, PSG Talon queda como único tercero de la Fase, y se pone en un gran lugar para sellar su pase a la siguiente ronda, y no entrando por la ventana, sino como un candidato más a llevarse el trofeo y la competición internacional.

Lee También