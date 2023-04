League of Legends es un deporte electrónico bastante particular, ya que es de los pocos donde los fanáticos disfrutan tanto de lo que hacen sus equipos locales como las grandes organizaciones internacionales, por muy difícil que parezca poder apreciar estos equipos de otra cultura.

Aún así, año tras año son las transmisiones de la LCK (liga coreana) y la LPL (liga china) de League of Legends son las más vistas de todo el mundo, y no sólo por sus espectadores locales, sino por todos los fanáticos del MOBA de Riot Games alrededor del mundo. Es por ello que este año la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) confirmó que transmitirán las finales en vivo y en español.

Es la primera vez que la LVP se compromete a realizar esta transmisión, que incluirá la semifinal entre KT Rolster y Gen.G de la LCK, y la final que jugará el ganador de esta serie contra T1, ya clasificado. Por otra parte, también se transmitirá la final de la LPL, donde todavía no se han definido los equipos que participarán, aunque no saldrán de JD Gaming (JDG), EDward Gaming (EDG), Oh My God! (OMG) o Bilibili Gaming (BLG), los cuatro semifinalistas.

Las retransmisiones, tal y como confirmó la LVP, tendrán lugar los días 8, 9 y 15 de abril, y se dividirán de la siguiente forma:

8 de abril - La retransmisión del encuentro entre KT y Gen.G también se hará desde el plató de LVP en Barcelona, aunque se emitirá en el canal de Twitch del comentarista Jaume «MindFreak» Marcet. Junto a él estarán, también desde plató, Antonio “Yuste” Armero y Alejandro «Kuentin» Cotrina.

9 de abril - Para la final, además de MindFreak, LVP contará ante las cámaras con algunos de sus comentaristas habituales como Ainhoa “Noa” Campos, Sergio “Teshrak” Cerdán, David “Champi” Pérez y Carlos “Bebé” Bahlsen.

15 de abril - La final se podrá ver en exclusiva en español en el canal de Twitch de LVP desde las 11:00 horas (ESP). Por su parte, los duelos previos a la final se emitirán en los canales de los comentaristas Champi y Teshrak.

Todas las emisiones se harán desde el plató de la LVP en Barcelona.