Primer vistazo a "Creación CósmicaCreación Cósmic", la nueva expansión de Legends of Runeterra

Desde su lanzamiento, el juego de cartas Legends of Runeterra prometió presentarnos no sólo a los campeones de League of Legends, sino darnos a conocer sus origenes y todo lo que los rodea, y eso lo han conseguido y seguirán haciéndolo con los nuevos campeones que llegarán al juego en la próxima expansión.

Y, dos meses después de su última expansión "Monumentos del Poder", llega el turno de encontrarnos con una nueva oleada de cartas que estarán disponibles en el juego a partir del 16 de diciembre, con la nueva expansión que tendrá el juego.

Forja tu destino.

¿Con quién te toparás en las encrucijadas del destino? pic.twitter.com/mPDwzfNmPw — Legends of Runeterra LATAM (@LoRLATAM) December 6, 2020

Creación Cósmica será el nombre de esta expansión que, aparentemente, traerá campeones de diferentes regiones, entre los que pudimos avistar a Camille como uno de los posibles campeones que tendremos en Legends of Runeterra.

Como nos acostumbran, es seguro que en los próximos días iremos teniendo las revelaciones de los campeones y nuevas palabras clave que llegarán a Legends of Runeterra el 16 de diciembre.

