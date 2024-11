Ángelo Campos no seguirá en Alianza Lima, y por ese motivo, el reemplazante ya está prácticamente definido. Te contamos, de quién se trata.

La portería y la defensa lateral son posiciones donde normalmente el Perú no invierte tanto dinero para hacerse con ciertos jugadores. Supuestamente, esas áreas no se tocan con extranjero, comentan los que más saben de fútbol. Pero es una regla afirmada sin mayores explicaciones. Por eso, Alianza Lima ve con buenos ojos lo que será la salida de Ángelo Campos, y tener a un jugador con un porte diferente, lejos de ser peruano en ese sentido.

¿Qué jugador llegaría a Alianza Lima por Ángelo Campos?

Gerson Cuba en su cuenta personal de Twitter expone todo lo que se sabe dentro del universo blanquiazul. Sobre el reemplazante para Ángelo Campos, en la siguiente temporada. Donde El Mono no sería quien continuaría: “El argentino Nicolás Campisi ha sido ofrecido a Alianza Lima y ha quedado en la carpeta íntima. El arquero tiene 27 años y vence su contrato con Unión de Santa Fe a fin de año. Además, este 20 de noviembre enfrentará a Boca Juniors por la liga argentina. Veremos”.

¿Alianza Lima busca cambiar la portería este 2025?

Peter Arévalo en su canal de YouTube apuntó lo que estará pasando muy pronto en Alianza Lima . De alguna manera u otra, se modificará el puesto donde estuvo Ángelo Campos muchas temporadas. Siendo esto una confirmación de lo mencionado anteriormente: “Definitivamente, llega un arquero y este arquero debe ser de selección o que haya pasado por selección. Me refiero que su presente sea selección o que, en su momento, haya sido titular en selección”.

Mr Peet fiel a su estilo, la dejó picando para no influir en la negociación de Alianza Lima, mencionó. Por ese motivo no podía mencionar de quien se trata los principales candidatos para hacerse con la portería de quien es conocido como El Mono: “Me dieron dos nombres de arqueros, uno con presente en selección y otro con pasado en selección, no peruana, obviamente. En ambos casos, el tema era un desembolso importante”.

Ángelo Campos atajando en Copa Libertadores. (Foto: IMAGO).

¿Alianza Lima estará contratando un nuevo portero?

El popular periodista deportivo afirma que este caso se terminará dando de todas formas: “Hay deseo, hay voluntad, es más, ya se ha entablado la comunicación porque hay cercanía con uno, pero el tema es el club porque todavía tiene contrato. Por el otro, su ficha pertenece a un club, ha sido titular de selección y hoy está en condición de libre. Rómpanse la cabeza, no voy a decir el nombre porque es alguien pesado y es un tema que está ahí”.