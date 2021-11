Esta mañana Nintendo lanzó un nuevo informe de ganancias, donde dio a conocer los números actualizados de ventas tanto de juegos como de consolas actualizadas hasta noviembre de este 2021. Y con ello, descubrimos cuáles son los cinco juegos más vendidos para la consola híbrida.

Según la lista revelada por Nintendo, los cinco juegos más vendidos hasta el momento para Nintendo Switch son:

• Mario Kart 8 Deluxe >>> 38,74 millones de ventas

• Animal Crossing: New Horizons >>> 34,85 millones de ventas

• Super Smash Bros. Ultimate >>> 25,71 millones de ventas

• Zelda: Breath of the Wild >>> 24,13 millones de ventas

• Pokémon Espada y Escudo >>> 22,64 millones de ventas

Para hacer un pequeño repaso de estos juegos, Mario Kart 8 Deluxe se lanzó en 2017 para la consola híbrida, luego de su lanzamiento original en 2014 para la Wii U y sigue al día de hoy por delante de todos los otros juegos liberados para la consola. Sin embargo, pronto podría perder ese primer lugar con Animal Crossing: New Horizons, que acaba de lanzar su primer DLC de pago, Happy Home Paradise.

El resto de los juegos parecen lejos de alcanzarlos, ya que su momento de máximo esplendor ha pasado, Super Smash Bros. Ultimate ya anunció su último DLC, por lo que no habrá más contenido nuevo y, por ende, difícilmente el juego venda otras 13 millones de copias. Zelda: Breath of the Wild es la mejor historia lanzada para la Switch hasta el momento, pero estamos cerca del lanzamiento de su secuela, y allí es donde está puesta toda la expectativa por la saga.

Finalmente, Pokémon Espada y Escudo ya lanzó sus DLCs y tan sólo seguirá vigente como la cuna del competitivo de Pokémon, aunque los Entrenadores ya están esperando por los remakes de Pokémon Diamante y Perla y por Leyendas Pokémon: Arceus, para seguir sus aventuras cerca del Mt. Corona, en las regiones de Sinnoh y de Hisui, respectivamente.