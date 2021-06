Nintendo ya tiene el nombre del próximo Zelda, pero aún no lo revelarán

La última gran bomba de este E3 2021 fue sin duda el trailer de gameplay de la secuela a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Si bien mostraron más material, y hasta dieron su año de salida, aún no se reveló su título. Esto no es porque no se haya elegido aún, según reveló Nintendo.

Nintendo dejó bien en claro a través de una entrevista que el nombre para el juego ya fue elegido, pero que los fans "deberán esperar" para conocerlo. El líder de marketing Bill Trinen explicó que esto es porque los subtítulos de la saga suelen dar "pistas sobre lo que quizás suceda" en la historia del juego.

Es por eso que los fanáticos no tendrán otra que especular acerca de cuándo transcurre esta secuela en la complicada línea de tiempo de Zelda, por qué Link se ve distinto, entre otros aspectos del juego.

Esto no es nada nuevo para Nintendo: son conocidos por ser reservados, sobre todo en cuanto a los detalles de sus juegos de The Legend of Zelda. Sin ir más lejos, la compañía tardó unos dos años para revelar el nombre de Breath of the Wild.

Lee También