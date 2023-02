Una vez másXbox nos sorprende con su lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass, su servicio de suscripción a partir del cual podemos acceder a un catálogo de títulos casi ilimitado para jugar. En ésta ocasión, nos presentaron la alineación de Febrero 2023, la cual viene cargada de grandes títulos.

Por supuesto, hay dos que llaman la atención por sobre el resto, ya que este jueves se lanzará en Game Pass el Madden NFL 23, la más reciente entrega de la clásica saga de fútbol americano. Estará disponible en Consolas y PC. Para cerrar la alineación aparece Atomic Heart, un nuevo juego que estará disponible desde el día de su lanzamiento inicial en Game Pass. esto sucederá el 21 de febrero, y se podrá disfrutar en todas las plataformas.

A continuación repasamos todos los juegos para Xbox Game Pass que se lanzarán durante febrero 2023

Xbox Game Pass - Juegos Febrero 2023

9 DE FEBRERO

• Madden NFL 23 (Consola y PC)

• SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Consola y PC)

14 DE FEBRERO

• Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Consola y PC)

15 DE FEBRERO

• Cities: Skylines – Remastered (Cloud y Xbox Series X/S)

16 DE FEBRERO

• Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Consola y PC)

21 DE FEBRERO

• Atomic Heart (Cloud, Consola y PC) *Disponible desde lanzamiento*

Eso sí, una lista de seis juegos abandonarán el servicio este 15 de febrero. Los títulos que dejarán de etsar disponibles son:

• Besiege (Cloud, Consola y PC)

• CrossfireX (Cloud y Consola)

• Infernax (Cloud, Consola y PC)

• Recompile (Cloud, Consola y PC)

• Skul: The Hero Slayer (Cloud, Consola y PC)

• The Last Kids on Earth (Cloud, Consola y PC)