El Nacional se quedó sin DT para la temporada 2025, después de que Marcelo Zuleta anunciara que no continuaría en el club. El ‘Bi-Tri’ se movió rápido en el mercado de fichajes y acordó la llegada de Omar “Turco” Asad, no obstante, ahora se pueden quedar sin nada.

El Nacional se quedaría sin DT porque Omar “Turco” Asad ahora estaría como uno de los principales candidatos para llegar a Vélez Sarsfield, que se quedó sin DT tras la salida de Gustavo Quinteros. Tal es la importancia para el “Turco” que el entrenador puso hasta en pausa su viaje a Ecuador.

Asad reconoció que esta posibilidad de llegar a Vélez es lo más importante para él ahora: “Estoy hablando con El Nacional, pero no firmé nada. El hincha me pide siempre. Vélez es mi sueño, mi casa, mi club, y si se da la oportunidad, bienvenida sea“, comentó el entrenador ante esta posibilidad para su futuro.

Las próximas horas serán claves para el futuro de Asad y también de El Nacional. Sin embargo, no dejaría de ser un grave error del equipo militar si al final lo pierden, puesto que, no lo cerraron y ahora el ‘Turco’ no tiene un contrato que lo obliga.

El Nacional tendrá que seguir buscando DT de la manera más rápida posible, puesto que, el equipo militar comenzará el año más rápido que cualquier otro equipo ecuatoriano al jugar la Fase 1 de repechaje de la Copa Libertadores y también Copa Ecuador.

Los números del “Turco” Asad en su última temporada

El “Turco” Asad pasó varios años lejos del fútbol, puesto que, su última experiencia como DT se remonta a 2021, cuando estuvo en Bolivia con la Always Ready. Apenas dirigió 10 encuentros y después se fue. En Vélez vivió su primera experiencia como entrenador.