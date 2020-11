Mejores juegos de lanzamiento para PS5

La PlayStation 5 finalmente fue lanzada a nivel mundial el pasado 19 de noviembre, siete días después de su llega anticipada a México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, y los primeros fanáticos en hacerse con la consola van eligiendo qué juegos elegir.

En esta lista te encontrarás con los 25 mejores juegos disponibles desde su lanzamiento para PS5, que contarán con mejoras específicas para la consola sin contar juegos retrocompatibles, sino aquellos que sean directamente diseñados o actualizados para aprovechar las mejoras de la consola.

25 - WARHAMMER: CHAOSBANE SLAYER EDITION

Este RPG de acción isométrica se puede disfrutar en 4K y 60 FPS. Cuenta todo el contenido lanzado en el juego a lo largo del tiempo y alguna que otra novedad especial para los usuarios de consolas de nueva generación. No se encuentra más adelante porque si bien es un bueno juego, nunca llegó a sorprender cómo se hubiera esperado.

24 - WRC 9

Sólo dos títulos de carreras están perfectamente actualizados para las consolas de nueva generación. Si bien ninguno de los dos destaca demasiado, las limitaciones de WRC 9 a trazados del Campeonato Mundial de Rally lo dejan un paso por debajo de DiRT 5.

23 - THE PATHLESS

Si tienes ganas de explorar qué se puede hacer en una consola de nueva generación, The Pathless es un buen juego para hacerlo, ya que cuentas con un mapa enorme para descubrir a 60 FPS. El juego está lleno de secretos y te hará pasar horas y horas explorando.

22 - DEAD BY DAYLIGHT

A esta altura seguramente sabes de qué se trata Dead by Daylight. El juego continúa cumpliendo con su rol de ser un juego de horror multijugador de los más destacados, y está actualizado para entregar un mejor rendimiento en consolas de nueva generación, aunque su contenido es el mismo.

21 - POKER CLUB

Un "juego" diferente, Poker Club te permitirá enfrentarte a otros jugadores en partidas personalizadas de todos los niveles, desde jugadores novatos hasta grandes maestros del arte de las cartas. Actualmente es la manera más óptima de jugar Poker, ya que cuenta con Raytracing para las cartas y hasta hace uso de los gatillos hápticos del DualSense.

20 - BORDERLANDS 3

El shooter de Gearbox Software cuenta con una actualización gratuita si cuentas con el juego en PS4, y viene perfectamente optimizado para PS5. Borderlands 3 entrega 60 FPS y 4K en términos gráficos, y añade soporte para poder jugar en Modo Multijugador de Pantalla Partida para hasta cuatro jugadores.

19 - DIRT 5

Hicimos referencia a éste título al mencionar al WRC 9; DiRT 5 es el mejor juego de carreras disponible para PS5 en su lanzamiento y optimizado para la consola de nueva generación. El juego cuenta con un interesante modo historia para seguir y encontrarse con estrellas como Nolan North y Troy Baker.

Sin embargo, lo más destacado es la posibilidad de aprovechar una enorme cantidad de estilos de carreras y vehículos en 120 FPS y capacidad de jugar en Pantalla Dividida al igual que en carreras en línea. Finalmente, podemos destacar que hace uso de todas las ventajas conocidas de consolas de nueva generación, como tiempos de carga ultra rápidos y jugabilidad casi perfecta.

18 - MANEATER

Conviértete en un tiburón en este RPG en una historia bajo el mar en el que vas evolucionando a tu criatura marina a medida que devoras diferentes presas. Lo más destacado y que atrapará en éste juego son los gráficos actualizados que incluye mejoras de rendimiento y Raytracing. Si le das una oportunidad, el mundo submarino te atrapará antes de que te des cuenta.

17 - NO MAN'S SKY: THE NEXT GENERATION

Otro de los títulos que se puede mejorar ya a PS5 desde la consola actual, por lo que quienes ya cuenten con el título en PS4 podrán mejorarlo. Y es uno de los juegos que más demuestran su mejoría de una consola a otra, entregándonos una mágica experiencia en este mundo que no para de evolucionar.

16 - OVERCOOKED

Ya conocemos Overcooked, muchos lo hemos jugado en PS4 e intentado cocinar con algún amigo. Sin embargo, esta remasterización para PS5 permite que hasta cuatro jugadores ingresen a la caótica cocina y se pongan a cocinar a 60 FPS en 4K, con nuevas objetos e ingredientes y la diversión de siempre.

15 - PLANET COASTER

Uno de esos títulos del que nadie espera mucho, pero que te termina atrapando por horas y horas. En Planet Coaster deberás armar tu propio parque de diversiones e invertir tu tiempo y trabajo para alegrar a tus consumidores. Tienes una gran variedad de opciones y libertad para diseñarlo y desarrollarlo a tu gusto.

14 - GODFALL

Godfall fue el primer juego presentado en PS5, el cual mostró parte de su jugabilidad antes que cualquier otro de la consola. El hype fue muy grande en aquel momento, pero lamentablemente el juego terminó quedando bastante lejos de lo que se esperaba.

Sí, es visualmente muy interesante, pero el sistema de combate y la historia terminan siendo una más de muchas y no terminan de romper la barrera para pasar al siguiente nivel. No obstante, es un muy buen juego para disfrutar de la nueva consola.

13 - DEVIL MAY CRY 5: SPECIAL EDITION

Si el juego básico para PS4 y Xbox One ya fue bueno, qué podemos decir de esta edición especial que Capcom lanzó para la nueva generación. Mejoras visuales, tiempos de carga nulos y hasta la llegada de Vergil como nuevo personaje. DMC 5 es un gran juego para la nueva generación.

12 - FORTNITE

El juego más jugado en el mundo se actualizó para la nueva generación, podrás continuar todo el progreso de tu cuenta, trasladando skins, pase de batalla, cosméticos y más, mientras que te encuentras con una versión con mejoras visuales y de rendimiento en PS5.

11 - MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE

El Kombat Pack 2.0 con Mileena, Rain y Rambo llegó justo a tiempo para el lanzamiento de la nueva generación de consolas y con ello la versión definitiva de Mortal Kombat 11. El undécimo puesto puede que sea parte de un juego, no obstante, MK11 es un título muy bien optimizado y la versión Ultimate también nos entrega todos los DLC y Kombatientes que fueron lanzados en el juego en estos meses.

10 - NBA 2K21

2K Sports fue el primer desarrollador en anunciar un juego separado para PS4/Xbox One y PS5/Xbox Series X. Pero bien lo vale, la versión de nueva generación cuenta con todas las ventajas que ofrecen las consolas y añaden otras novedades como My City como modo de juego online y algún que otro cambio en la jugabilidad.

Estamos frente al, de momento, mejor juego deportivo en la nueva generación.

9 - BUGSNAX

Un juego diferente para arrancar en la PS5. Bugsnax puede no parecer demasiado, pero el juego es atractivo visualmente y bastante casual como para comenzar a entrar en contacto con tu nueva consola. Además, el estar gratis para usuarios de PS Plus es, valga la redundancia, un plus importante.

8 - WATCH DOGS: LEGION

Ubisoft redefinió el término NPC (Non Playable Characters) a NOW Playable Charcters con este juego. Sea la generación que sea en la que juegues, Watch Dogs: Legion es un juego fantástico, en el que todo el tiempo vas a estar descubriendo y haciendo algo nuevo.

Las mejoras para la nueva generación con los tiempos de carga y efectos visuales son lo que el juego necesitaba para terminar de brillar.

7 - MARVEL'S SPIDER-MAN (REMASTERED)

Los fanáticos de PlayStation no descubriremos nada en Marvel's Spider-Man, o tal vez lo redescubriremos todo. Y es que Insomiac se tomó el tiempo para rediseñar a Peter Parker y entregarnos una aventura completamente optimizada de la que ya descubrimos en PS4.

Eso sí, el juego sólo lo podrás conseguir remasterizado como parte de Marvel's Spider-Man: Miles Morales en su edición definitiva, pero claramente vale la pena, ya que es uno de los títulos más destacados que puedes jugar en la nueva generación.

6 - SACKBOY: A BIG ADVENTURE

Ya entramos en terreno de juegos armados pensando en la PlayStation 5. Sackboy es, como bien expresa el título, una gran aventura que podrás jugar en modo multijugador con amigos en la misma consola, y que también podrás jugar por tu propia cuenta, disfrutando de visuales muy amables a la vista y una historia atrapante que te mantendrá horas y horas frente a la pantalla.

5 - ASSASSIN'S CREED: VALHALLA

El Top 5 ya entra en palabras mayores, la experiencia vikinga en tierras inglesas es posiblemente la mejor creación de la franquicia Assassin's Creed por parte de Ubisoft. Muchos podrán disentir, pero el juego entrega un sin fin de posibilidades y estarás al mando de tu asentamiento.

Puedes ser hombre o mujer, tendrás feroces batallas, duros jefes que enfrentar y también que hacer uso del sigilo clásico de la franquicia. Todo esto, junto a las mejoras de las consolas de nueva generación, hacen de Assassin's Creed: Valhalla uno de los juegos más destacados de PS5.

4 - CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

En cualquier lista, Cold War podría estar entre los mejores tres, sino ser incluso el mejor juego de la actualidad. La más reciente entrega de la franquicia Call of Duty Black Ops nos remonta a la Guerra Fría, con un Modo Campaña atrapante.

También nos lleva por el mundo y los diferentes climas y biomas en el Modo Multijugador y nos entrega una experiencia de excepción en el Modo Zombies. Además, cada arma está optimizada y se siente diferente con los gatillos hápticos del DualSense. Definitivamente uno de los mejores juegos para la PS5.

3 - ASTRO'S PLAYROOM

¿Qué hace un juego demo que viene instalado en la consola en el Top 3 de los mejores juegos? Pues lo hace todo, nos enseña la consola y sus componentes a medida que superamos niveles, nos muestra la velocidad de la consola al pasar de pantalla y claro, lo que hace con el DualSense es una locura.

Resistencia, sensibilidad y todo lo que pueden soportar los gatillos hápticos del mando está presente en Astro's Playroom, e incluso tendrás que soplarle al micrófono para pasar algún que otro nivel. El juego es sumamente divertido y de lo mejor que hemos visto hasta ahora.

2 - DEMON'S SOULS

Los Dark Souls han dominado el género de RPG de acción de prueba y error, pero claro, llegó el remake de Demon's Souls para PS5 y todo cambió. El único juego exclusivo para PlayStation 5 es una obra de arte, tanto visualmente como en términos de jugabilidad, y tanto fanáticos de éste estilo de juegos, como aquellos que tal vez no los disfrutan mucho deberían probar esta obra maestra.

1 - MARVEL'S SPIDER-MAN: MILES MORALES

El mejor juego disponible desde su lanzamiento en PlayStation 5 es Marvel's Spider-Man: Miles Morales. El juego nos vuelve a llevar a Nueva York, ésta vez en la piel de otro personaje del Spider-Verse que tiene que ser quien salve a la ciudad mientras Peter Parker no está.

Insomiac Games hizo TODO bien en este juego, desde los giros entre juego y escenas cortas, hasta los pequeños detalles como homenajes a Stan Lee, Chadwick Boseman y el Movimiento Black Lives Matter, entre otras cosas. Sin dudas, el mejor de todos.

Lógicamente, ésta lista con los mejores juegos de PlayStation 5 cambiará conforme pase el tiempo, y varios juegos retrocompatibles lanzarán actualizaciones que aprovechen las mejoras de las consolas de nueva generación. Sin embargo, estos 25 juegos serán directamente pensados para PS5 o cuentan con una actualización lista para aprovechar las mejoras de la consola desde el propio 19 de noviembre de 2020.

