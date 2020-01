Monster Energy Supercross 3 presenta sus nuevas características con un video inédito

Rapeando. Sí, rapeando, así se presentaron las nuevas características del Monster Energy Supercross 3: The Official Videogame apenas horas antes de que comience la nueva temporada del campeonato en Anaheim. El encargado de ponerle voz al video fue nada más ni nada menos que el rider Adam Enticknap.

Más allá de lo que uno pueda pensar, es una forma bastante original por parte de Milestone Team de presentar su nuevo juego, el cual no cambiará demasiado de lo que fue la edición previa, aunque le añadirá grandes características al Modo Carrera, donde el foco estará puesto en que el jugador se convierta "en uno de nosotros".

Entre las novedades del juegos se encuentran:

COMPOUND COMPLETAMENTE RENOVADO

Se podrán realizar carreras Co-op y libres incluso con amigos en línea, para que no sólo quede limitado a carreras en estadios.

CIRCUITOS DE PRUEBA

Los "test tracks" donde los profesionales practican en las semanas fueron replicados para el juego y posiblemente, para darle mayor interés y realismo al Modo Carrera.

NUEVOS SEVIDORES DEDICADOS

Ahora la conectividad y el juego en línea será mucho más estable para jugar entre varias personas.

EDITOR DE TRAZADO

Ahora podrás crear tus propios circuitos con más características que antes: nuevos saltos, arena y muchas novedades que encontrarás en el juego.

Monster Energy Supercross 3: The Official Videogame es desarrollado por Milestone Team y será lanzado oficialmente para PS4, Xbox One y PC (Steam), el próximo 4 de febrero de 2020, aunque ya puede ser preordenado en todas sus versiones para las diferentes plataformas.

