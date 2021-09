NEO: The World Ends With You ya está disponible en PS4 y Nintendo Switch, y llegará este mes para PC a través de Epic Games Store.

NEO: The World Ends With You, la secuela al fantástico RPG de 2007 de Square Enix, salió hace un par de meses para Nintendo Switch y PS4. Aunque no se conocía cuándo llegaría a PC, hoy se lanzó su página para Epic Games Store con fecha de salida.

Es así como se conoció que el juego estará disponible el 28 de septiembre de 2021 como exclusivo de Epic Games Store en PC. Por el momento no parece que vaya a estar disponible en Steam, aunque bien podría ser un exclusivo temporal.

NEO: The World Ends With You tiene un elenco de personajes distinto al original, y transcurre en el distrito Shibuya de Tokio, Japón. Cuenta la historia de lo que le sucede al protagonista Rindo cuando lo obligan a competir en el misterioso "Reaper's Game".

Te recordamos que no es el único proyecto que está preparando Square Enix. Además de estar a solo un día de lanzar Collection of SaGa Final Fantasy Legend, también están preparando Guardians of the Galaxy, Life is Strange: Remastered Collection, y Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.