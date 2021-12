La versión remasterizada de Uncharted 4: A Thief's End y Uncharted: The Lost Legacy confirma su lanzamiento en PlayStation 5.

PlayStation le pone fecha a Uncharted: Legacy of Thieves Collection en PS5

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Sony ha sorprendido a sus fanáticos esta tarde con el anuncio de que ya se encuentra disponible para preordenar Uncharted: Legacy of Thieves Collection, la versión remasterizada que cuenta con los dos últimos títulos de esta reconocida franquicia de Naughty Dog.

Las aventuras de Nathan Drake y Chloe Frazer en Uncharted 4: A Thief's End y Uncharted: The Lost Legacy llegan con esta remasterización desarrollada para PlayStation 5 que se lanzará oficialmente el próximo 28 de enero de 2022 a la consola de nueva generación de Sony. Eso sí, también llegará a PC algo más adelante el próximo año.

A continuación te dejamos el trailer de presentación con el que PlayStation hizo oficial este anuncio, y donde se muestran algunas de las mejoras visuales que tendremos para Uncharted: Legacy of Thieves con respecto a las versiones originales de los juegos.

Sony también confirmó cómo funcionará la mejora para quienes ya cuentan con las versiones de PS4 de los juegos originales. A continuación compartimos el detalle:

• Los jugadores que compraron Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy, o el paquete digital de Uncharted 4: A Thief's End y Uncharted: The Lost Legacy tienen la opción de pagar un costo adicional para mejorar a la versión digital Uncharted: Legacy of Thieves. La actualización estará disponible al momento del lanzamiento el 28 de enero de 2022.

• Quienes tengan los discos de juego de PS4 deberán introducirlos en la PS5 cada vez que quieran descargar o jugar las versiones digitales para PS5. Si tienes el juego en disco para PS4 y compraste la edición digital sin disco de la consola PS5, no podrás obtener la versión para PS5 a precio de descuento.

• Los miembros de PlayStation Plus que obtuvieron el Uncharted 4: A Thief's End mediante su suscripción de PlayStation Plus no son elegibles para la mejora de PS5 digital.