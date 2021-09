Naughty Dog ofrece una actualización sobre el multijugador de The Last of Us

Ya es costumbre que el 26 de septiembre se celebre el "The Last of Us Day", marcando la fecha en la que el virus explota en el juego y se expande por todas las regiones, dando lugar a los hechos que suceden posteriormente y las historias que vivimos de Joel y Ellie en TLOU y TLOU 2.

Es por eso que Naughty Dog suele salir de su silencio característico para interactuar con los fanáticos, y entregarnos novedades sobre la franquicia. En este caso, aprovecharon para contar el estado en el que se encuentra el desarrollo de su nuevo título multijugador enfocado en el universo de The Last of Us.

"En pocas palabras, estamos trabajando en él [el juego]", comentó Rochelle Synder, quien aseguró que revelarán más del proyecto cuando crean que esté listo para ser mostrado. "Vemos los comentarios de la comunidad, lo mucho que esperan por el multijugador, y que quieren novedades. Por el momento, diremos que amamos lo que el equipo está desarrollando y queremos darles tiempo para construir su ambicioso proyecto. ¡Revelaremos más cuando esté listo!", completó.

Por otra parte, aseguró que en Naughty Dog se encuentran en la búsqueda de nuevos trabajadores para un título multijugador, los cuales pueden aplicar a las múltiples ofertas en la página de trabajos de la compañía.

Todo esto hace indicar que no veremos el nuevo juego de The Last of Us hasta dentro de un buen tiempo, pero también nos deja tranquilos el hecho de saber que Naughty Dog no nos entregará nada menos de lo mejor que pueden hacer, y sabemos que esa es una vara tan alta como ninguna otra en la industria.