Podría tratarse de un primer vistazo a la serie de The Last of Us para HBO, un remake del juego original para PS5, u otra cosa.

Naughty Dog prepara un anuncio sobre The Last of Us para mañana

No caben dudas de que The Last of Us continúa siendo una de las franquicias más queridas no solo de PlayStation, sino de todo el gaming. Por lo que es fácil imaginar el entusiasmo que genera entre los fans que Naughty Dog tenga noticias sobre la saga.

La desarrolladora emitió un comunicado a través del blog de PlayStation recordando a todos que mañana 26 de septiembre es Outbreak Day, el día oficial de The Last of Us. En este contexto habrá un nuevo anuncio relacionado con la saga, a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 12:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 12:00hs (zona ET) / 09:00hs (zona PST)

• España: 18:00hs

Lo único que se dijo al respecto es que se trata de "contenido completamente nuevo". Pero ya existen teorías de qué podría ser este misterioso anuncio: algunos piensan que recibiremos nuestro primer vistazo a la serie de The Last of Us en HBO.

Por otro lado, se rumorea que Naughy Dog ha estado trabajando en un remake completo del juego original para PS5. Sea lo que sea, estaremos atentos para informarlo al instante: mientras, te recordamos que el estudio también está desarrollando un juego multiplayer original.