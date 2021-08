Sabemos que desde hace algún tiempo en Naughty Dog han decidido hacer un multijugador de The Last of Us como su nuevo gran proyecto. Factions es el nombre tentativo de este nuevo juego, pero parece que su desarrollo todavía tiene varias etapas por completar.

Y es que Naughty Dog sigue contratando gente para sus proyectos multijugador, como dejaron en claro con el nuevo anuncio que hicieron por redes sociales. En él se puede ver que buscan diseñadores de juego, especialistas en efectos visuales e iluminación, programadores, asesores de calidad y sistema.

Habrá que ver si estos puestos estan abiertos en relación al nuevo juego de la franquicia The Last of Us, o si buscan trabajadores para un nuevo proyecto multijugador original, de una nueva franquicia que iniciarán en el futuro cercano.

Por lo pronto, es bueno ver que uno de los estudios más grandes de la industria se mueve en pos de realizar nuevos y grandes videojuegos para que todos los fanáticos puedan disfrutar.