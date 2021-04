NieR Replicant llega al N°1 de Steam en ventas en apenas dos días

El pasado viernes llegó NieR Replicant ver.1.22474487139..., el juego que funciona como precuela del clásico y aclamado NieR:Automata, y la recepción de los fanáticos de esta franquicia que comenzó en 2010 fue fantástica, al punto de posicionarlo como lo más vendido en Steam.

Así lo indica el reporte de ventas de Steam de la última semana, que toma en cuenta todas las compras que se hicieron en la plataforma desde el 19 de abril hasta el 25 del mismo mes. NieR Replicant tomó el número 1 de ventas, desbancando a It Takes Two, que bajó al segundo lugar de la lista, a pesar de haber superado el millón de copias vendidas entre todas las plataformas.

TOP 10 DE VENTAS EN STEAM

El ranking del Top 10 de ventas en Steam se conforma de la siguiente manera:

1- NieR Replicant ver.1.22474487139...

2- It Takes Two

3- Valve Index VR Kit

4- Battlefield V

5- Titanfall 2

6- Counter Strike: Global Offensive: Operation Broken Fang

7- The Forest

8- Valheim

9- NieR Replicant ver.1.22474487139...

10- Outriders

Sí, NieR Replicant toma dos lugares en la lista, pero esto es a causa de que fue comprado con diferentes formas de compras ofrecidas en la plataformas. Aún así, definitivamente demuestra que el título desarrollado por Square Enix es un éxito absoluto.

Tendremos que esperar a los próximos días y los reportes de ventas generales en diferentes plataformas a lo largo de las próximas semanas para entender realmente el éxito de este juego, pero los primeros días son bastante prometedores, tanto por las ventas en Steam, como por la recepción que tuvo por quienes ya lo probaron.

