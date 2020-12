Ubisoft sufre por la pandemia y retrasa el lanzamiento de Prince of Persia Remake

En el último Ubisoft Forward de septiembre pasado, Ubisoft anunció la llegada del esperado remake de Prince of Persia: The Sands of Time, uno de los clásicos juegos que hicieron grande a la compañía en los 90's y que posicionó a Ubisoft entre los nombres más destacados del mercado.

El juego tenía una fecha de lanzamiento pactada para el 21 de enero de 2021, pero desde Ubisoft anunciaron que esta fecha se retrasará debido a los problemas que han tenido para trabajar en el juego en este año tan particular.

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/zKCoJPkzmM — Prince of Persia (@princeofpersia) December 8, 2020

En un comunicado firmado por el equipo de desarrollo del juego, fue anunciado este retraso y la nueva fecha de lanzamiento.

+ COMUNICADO OFICIAL

En nuestra conferencia digital de Ubisoft Forward, orgullosamente anunciamos el regreso del Príncipe con Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Estamos emocionados de poder poner este juego en sus manos, mientras volvemos a contar la historia del Príncipe y Farah en un reimaginado Siglo 11 en Persia. Sin embargo, el 2020 ha sido un año como ningún otro. Hoy queríamos hacerles saber que nos tomaremos algo de tiempo adicional para trabajar en el juego. Con ello, la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake fue movida hasta el 18 de marzo de 2021. Creemos que es la decisión correcta para asegurarnos de entregarles un juego que disfrutarán.

Gracias por su paciencia y continuo apoyo por Prince of Persia, esperamos que se mantengan seguros y saludables en esta época festiva.

NUEVA FECHA DE LANZAMIENTO

De ésta manera, Prince of Persia: The Sands of Time se lanzará el 18 de marzo de 2021, por lo que serán apenas un par de meses extra en los que se deberá ser paciente y esperar para tener la posibilidad de jugar en una Persia completamente actualizada y renovada para la nueva generación.

