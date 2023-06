Ubisoft presenta Prince of Persia: The Lost Crown en el Summer Game Fest

El Summer Game Fest 2023 dio inicio con la presentación de un nuevo juego. Se trata de la nueva entrega de la saga Prince of Persia por parte de Ubisoft y fue anunciada con un espectacular trailer.

Se trata de Prince of Persia: The Lost Crown, un juego original de Ubisoft que nos traslada a una nueva aventura de esta saga. Poco tiene que ver con el Remake de The Sands of Time que ha reiniciado su desarrollo, pero se ve como un juego de plataformas con cinemáticas más que interesantes.

Trailer revelación Prince of Persia: The Lost Crown – Summer Game Fest 2023

Prince of Persia: The Lost Crown fue presentado con el siguiente trailer:

El lunes tendremos un Ubisoft Forward donde se entregarán más detalles sobre el juego que llegará a todas las plataformas (consolas y PC) el próximo 18 de enero de 2024.

Fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown se lanzará el 18 de enero de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC vía Ubisoft Store y Epic Games Store.

