Ubisoft retrasa el lanzamiento del remake de Prince of Persia indefinidamente

Uno de los anuncios más destacados del pasado Ubisoft Forward fue la revelación del tan esperado remake de Prince of Persia: The Sands of Time, el juego que nos presentó a la franquicia y que posteriormente incluso se transformó en una película.

Su lanzamiento pactado para comienzos de 2021 fue retrasado hasta marzo en un primer momento, pero nuevamente Ubisoft nos presentó un comunicado en el que, lamentablemente, anunciaron que deben retrasar el lanzamiento del juego hasta nuevo aviso.

+ EL COMUNICADO

"Desde el anuncio de Prince of Persia: The Sands of Time en septiembre, hemos visto una gran respuesta para esta amada franquicia. Es la pasión y apoyo de ustedes lo que lleva a nuestros equipos de desarrollo a hacer el mejor juego posible. Habiendo dicho esto, hemos tomado la decisión de cambiar la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake a una fecha posterior. Este tiempo extra le permitirá a los desarrolladores tener la oportunidad de entregarnos un juego que se sienta fresco pero que se mantenga fiel al original.

Sabemos que esta actualización puede llegar como una sorpresa hacia ustedes, pero los mantendremos actualizados con el estado de Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Por lo pronto, queremos agradecerles por su apoyo."

De esta manera, el juego queda sin fecha de lanzamiento estimada, y no sabemos si incluso la fecha se irá más allá del 2021, pero por lo pronto lo único que nos queda es esperar a ver qué es lo que realmente tiene en mente Ubisoft.

