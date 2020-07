¡Nuevo evento! Los Globos del Team GO Rocket llegan a Pokémon GO

A lo largo de los últimos días Pokémon GO ha estado anticipando un importante anuncio que se realizaría este 7 de julio, y finalmente ha llegado; se trata del nuevo evento que se puede disfrutar en el juego, con la llegada de las invasiones del Team GO Rocket en globos.

En el cielo de Pokémon GO se pueden ver globos pilotados por los Líderes y Reclutas del Team Go Rocket y los jugadores podrán enfrentarse a ellos, e incluso encontrar a Giovanni. Según los informes, los globos aparecen cada un par de horas y durante las invasiones dicha frecuencia aumentará.

Según explicaron los desarrolladores, el evento funcionará de la siguiente manera:

Toca el globo del Team GO Rocket, selecciona su equipo de combate y derrota al Team GO Rocket para rescatar a su Pokémon oscuro. Los globos del Team GO Rocket sobrevolarán su zona durante un tiempo limitado, así que estén atentos al mapa en busca de globos, y tienes que estar atento porque pueden desaparecer en un corto tiempo.

Al equipar el radar Rocket podrás encontrar los globos con los líderes del Team GO Rocket: al tener un radar Rocket equipado, podrán encontrar a Sierra, Cliff y Arlo pilotando un globo del Team GO Rocket. Mientras que con el superradar Rocket podrás encontrar a Giovanni de manera asegurada.

Debido a esta aparición del Team GO Rocket, se modificará el desafío semanal del GO Fest: Investigación temporal de combates. Estén atentos para saber de qué tratará ahora la Investigación temporal y el evento complementario centrado en los combates.

Lee También