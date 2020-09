Nuevo reporte revela que Fortnite lleva más de 10 millones de años de juego acumulados

Los videojuegos se han ganado un lugar central en el mundo, especialmente en los últimos años, y eso quedó claramente demostrado con el nuevo estudio que realizó el portal británico GAME, en el cual se revelan cuales son los videojuegos más populares, si los determinamos por el tiempo que los jugadores llevan acumulado jugando.

Según GAME, el primer lugar corresponde a Fortnite. Lanzado en 2017, el juego está actualmente en lo más alto de jugadores registrados para cualquier juego en la historia, y también en la lista de horas acumuladas que tienen sus jugadores, alcanzando un total de 10,417,808 años acumulados.

El segundo lugar lo tiene el que en algún momento fue el juego más popular del mundo: World of Warcraft, pero apenas alcanza la mitad de horas de Fortnite, con 5,707,763 años de juego según las horas sumadas de todos sus jugadores.

El podio se completa con Overwatch. El shooter de Blizzard cuenta con un total de 1,529,148 años de juego acumulado según el reporte de GAME. El Top 10 lo completan GTA 5, The Witcher 3, COD: Modern Warfare/Warzone, Fallout 4, Assassin's Creed: Odyssey, Rocket League y FIFA 20.

Sorprende no ver juegos como League of Legends, Super Mario o Pokémon en esta lista, aunque imaginamos que tendrá que ver con el formato en el cual se realizaron los reportes por parte de GAME. Lo que no sorprende es que Fortnite lidere con tanta diferencia al resto de los juegos, y refuerza el buen trabajo que ha hecho Epic Games en estos años.

Lee También