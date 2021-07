Nuevo teaser del crossover entre League of Legends y VALORANT

Como sabrán los fanáticos de League of Legends, desde Riot Games llevan desde comienzo de año armando el entorno para el gran evento de La Ruina que comenzará este jueves en el MOBA, y que se expandirá al resto de los juegos desarrollados por Riot. Pero Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y Wild Rift, que coexisten dentro del Universo de League of Legends no serán los únicos, sino que VALORANT también entrará dentro del evento.

Días atrás reportábamos que el primer teaser sobre las skins "arruinadas" para armas de VALORANT había sido descubierto, y ahora tenemos un nuevo teaser. Ésta vez, con su contraparte: Sentinelas de la Luz. O al menos así se deja ver en el minievento interactivo que lanzaron para móviles.

Utilizando la página oficial de League of Legends: Wild Rift, e ingresando desde móvil, se puede acceder a un minievento especial. Allí ingresarás y te reportarás como un Sentinela de la Luz, y al llegar a una cámara especial te encontrarás con efectos interactivos al mover el móvil a tu alrededor. En uno de ellos se encuentran las armas de los Sentinelas de la Luz, con una Vandal a un costado.

Como mencionamos, el evento central comenzará el jueves en League of Legends y se expandirá al resto de los juegos. Introducirá a un nuevo campeón en el MOBA de Riot Games y será el punto central antes de lanzar su nuevo videojuego para consolas y PC: Ruined King: A League of Legends Story, el cual llegará este mismo año.

Lee También