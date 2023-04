Desde que Sony reformó PlayStation Plus para que tenga nuevas categorías (Extra y Deluxe), aprovecharon la oportunidad para empezar a llenar el catálogo de juegos que valen la pena. En este caso anunciaron 11 títulos nuevos, que se sumarán a partir del próximo martes 18 de abril.

A través de su blog oficial, presentaron todos los juegos nuevos que estarán llegando la semana próxima, y entre ellos destaca el juego de aventura Kena: Bridge of Spirits. También llaman la atención Doom Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus y Wolfenstein: The Old Blood, tres shooters aclamados.

PS Plus Extra y Deluxe - Todos los juegos nuevos para abril 2023

A continuación repasamos todos los títulos nuevos que estarán disponibles este mes para los miembros de PS Plus Extra y Deluxe:

• Kena: Bridge of Spirits (PS5/PS4)

• Doom Eternal (PS5/PS4)

• Riders Republic (PS5/PS4)

• Wolfenstein II: The New Colossus (PS5/PS4)

• Slay the Spire (PS4)

• Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS5/PS4)

• The Evil Within (PS4)

• Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

• Bassmaster Fishing (PS5/PS4)

• Paradise Killer (PS5/PS4)

• Sackboy: Una Gran Aventura (PS5/PS4)

PS Plus Deluxe - Todos los juegos clásicos para enero 2023

Además de estas novedades, los que tengan la suscripción Deluxe podrán disfrutar de cinco títulos clásicos nuevos:

• Doom (PS4)

• Doom II (PS4)

• Doom 64 (PS4)

• Doom 3 (PS4)

• Dishonored: Definitive Edition (PS4)

Se trata de una buena tanda de juegos para todo tipo de gamers, ya sea si te interesa un shooter para probar con tus amigos, o buscas una experiencia single-player más compleja. Reiteramos que Sony fechó la llegada de todas estas novedades para el próximo 18 de abril.