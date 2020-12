PS5 | ¿Qué juegos soportan 120 FPS en PlayStation 5?

La PlayStation 5 de Sony lleva ya un mes en el mercado y la mayoría de los estudios desarrolladores está trabajando en entregar la mejor experiencia posible en sus juegos, tanto en nuevos títulos como en aquellos que dan el salto generacional. Y los FPS (Cuadros por Segundo) son uno de los puntos claves en la nueva jugabilidad.

La PS5 ofrece hasta 120 FPS de soporte, pero claro, los juegos tienen que ser capaces de entregarnos estas características, y por el momento, la lista de juegos que pueden llegar a esta cantidad de cuadros por segundos es bastante limitada, y cuenta con tan sólo 9 títulos:

• Call of Duty: Black Ops - Cold War (en baja resolución)

• Destiny 2 (en baja resolución dentro del modo PvP Crucible)

• Devil May Cry V: Special Edition (en 1080p)

• DiRT 5 (en baja resolución)

• Fortnite (en baja resolución)

• Monster Boy And The Cursed Kingdom (en 4K nativo)

• Nioh Collection (Nioh 1, Nioh 2 y sus DLC lo soportan en baja resolución)

• Rainbow Six Siege (en baja resolución)

• WRC 9 (en Performance Mode)

Esta posibilidad entrega mayor fluidez a la hora de jugar, siempre y cuando busques esto por sobre los gráficos en pantalla. Algo que se destaca principalmente en los juegos de carreras, disparos o peleas, donde debes reaccionar rápidamente.

Es por eso que juegos como Fortnite, CoD Black Ops, DiRT 5, WRC 9 y Rainbow Six Siege son los que más se benefician de esta característica por el momento y te ofrecen la mejor jugabilidad. Obviamente, y como se pudo ver en la lista, a costo de un poco de detalle gráfico.

¡Con la v15.10, hemos agregado compatibilidad con 120 FPS en BR y Creativo para las consolas de próxima generación!



Para obtener más información sobre el modo 120 FPS, ya podéis encontrarla en nuestro blog:https://t.co/UK29by1Mpo — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) December 15, 2020

La lista crecerá indudablemente con el lanzamiento de nuevos juegos para la consola y también de versiones optimizadas de títulos ya existentes, pero por el momento, si quieres explotar la mayor cantidad de cuadros por segundo posibles en un videojuego en la nueva consola de Sony, estos son los que puedes elegir.

Lee También